В Подмосковье аккредитовано более 1,5 тыс общественных наблюдателей на ЕГЭ

В нынешнем году в Московской области аккредитовано более 1 500 общественных наблюдателей, которые будут следить за проведением единого государственного экзамена. В этом году по инициативе Рособрнадзора впервые вводится механизм родительского контроля — в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) появятся родители обучающихся. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Их задача — контроль за соблюдением процедуры и прав участников экзаменов. Особое внимание будет уделено организации входа в ППЭ: настройке металлодетекторов, действиям персонала при пропуске участников, а также соблюдению правил по допуску лекарств, воды и продуктов для перекуса.

«Мы заинтересованы в том, чтобы экзамены проходили в максимально спокойной и прозрачной обстановке. Родительский контроль — это еще один шаг к открытости. Мы благодарны тем, кто уже включился в работу наблюдателей и помогает обеспечить честность и безопасность экзаменационной кампании», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В случае выявления нарушений или замечаний информация будет направляться в государственную экзаменационную комиссию Московской области и в Рособрнадзор. Как ранее сообщил глава ведомства Анзор Музаев, с 2025 года родители смогут присутствовать в каждом пункте сдачи ЕГЭ.

Чтобы стать общественным наблюдателем, необходимо подать заявление в управление образования своего муниципалитета, пройти обучение и получить аккредитацию с последующим распределением по ППЭ. При этом родители учащихся, сдающих экзамены в этом году, не могут быть наблюдателями — это сделано в целях обеспечения полной объективности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.