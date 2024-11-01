В Подмосковье 50 тыс жителей деревень обеспечивают товарами первой необходимости

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В соответствии с программой «Сельское хозяйство Подмосковья» министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области организована доставка товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные пункты региона, сообщает пресс-служба ведомства.

В 1655 деревнях на территории 17 городских округов проживают 50 тыс. граждан. 30 автолавок регулярно доставляют жителям хлеб, овощи, молоко, крупы, а также другие продукты и промтовары.

Органами местного самоуправления 17 городских округов заключены контракты, по которым предприниматели регулярно объезжают каждую деревню.

Важную роль в продовольственном снабжении играют районные потребительские общества (РАЙПО). Работа автолавок является необходимым условием для комфортного проживания жителей подмосковных деревень и сел, где отсутствуют продовольственные магазины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.