В Подмосковье 5 декабря пройдет конференция по применению беспилотных систем в с/х

5 декабря на площадке Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева в Москве состоится международная научно-практическая конференция «Применение беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Организаторы мероприятия — оргкомитет международной выставки-форума AGROBRICS+, при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации, комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также ведущих отраслевых союзов и ассоциаций.

Беспилотные авиационные системы считаются одним из ключей к развитию интенсивного и высокотехнологичного сельского хозяйства. На конференции будет обсуждаться опыт и перспективы использования таких систем в различных секторах сельского хозяйства с упором на экономическую эффективность. В рамках мероприятия также будет представлена экспозиция компаний, работающих в области беспилотной авиации.

Сельскохпредприниматели и заинтересованные организации приглашаются принять участие в выставке-форуме. Для получения дополнительной информации и регистрации необходимо связаться с исполнительным директором мероприятия Суреном Варданяном по телефону +7 (905) 525-68-40 или по электронной почте info@expokhleb.com.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.