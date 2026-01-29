В Подмосковье 150 автовладельцев оштрафовали за помехи вывозу мусора

В Подмосковье за неделю оштрафовали 150 автовладельцев, чьи машины мешали работе мусоровозов. Общая сумма штрафов составила 750 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В течение недели в Подмосковье к административной ответственности привлекли 150 автовладельцев за неправильную парковку, которая препятствовала вывозу твердых коммунальных отходов. Нарушения фиксировались по обращениям жителей через мобильное приложение «Народный инспектор». Общая сумма штрафов составила 750 тысяч рублей.

Больше всего нарушителей выявили в Одинцово — 31 случай, в Королеве — 23, в Ленинском округе — 22, в Химках — 16 и в Дмитровском округе — 11. Размещение автомобиля, мешающего обслуживанию контейнерных площадок и вывозу мусора, считается административным правонарушением.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что приложение «Народный инспектор» позволяет оперативно фиксировать такие нарушения и выносить постановления владельцам автомобилей. Размер штрафа за парковку с нарушением во дворах составляет для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 30 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.