В петербургском Следкоме рассказали о мигрантах-контрактниках

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Более ста мигрантов в Петербурге отправились служить после рейда силовиков

Более ста мигрантов в Санкт-Петербурге отправились служить после рейда силовиков по местам торговли, сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по региону.

Силовики 4 октября провели рейд на Сенном и Апраксином рынках Санкт-Петербурга. В ходе мероприятия были проверены более 600 граждан.

«Более 150 лиц доставлены в военные комиссариаты… не менее 100 лиц изъявили желание поступить на военную службу по контракту», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что будущие военнослужащие уже проходят медицинский осмотр.

Ранее петербургский СК начал расследование по делу о молодежных бандах мигрантов.