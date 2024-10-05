СК возбудил дело против молодежных банд мигрантов в Петербурге

Возбуждено дело о хулиганстве в отношении молодежных банд мигрантов, которые терроризируют местное население, сообщается в Telegram-канале СК России.

В соцсетях появилось видео, на котором несколько мигрантов избивают местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и области обнаружили два частных дома в деревне Северово городского округа Подольск. В них нелегально находились жители других стран.