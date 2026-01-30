В Петербурге геймер набрал микрокредитов на 500 тыс рублей ради игры

Житель Санкт-Петербурга, увлеченный аниме-игрой Genshin Impact, оформил микрозаймов на сумму в полмиллиона рублей, чтобы покупать игровых персонажей. После прокачки учетной записи он продал ее за 10 тысяч рублей, чтобы погасить задолженности, сообщает SHOT .

21-летний молодой человек был настолько погружен в виртуальный мир, что в течение трех лет оформлял небольшие кредиты для внутриигровых покупок. Начав с займа в 18 тысяч рублей, он впоследствии использовал кредитные карты. Однажды он потратил 30 тысяч рублей на донат в надежде получить сильного персонажа Мону в платной лотерее, но ему не повезло. Иронично, что позже этот персонаж стал бесплатным для всех.

Набрав микрозаймов, молодой человек уехал в Белоруссию, чтобы избежать выплаты долгов и встречи с коллекторами. Однако в возрасте 20 лет ему пришлось вернуться в Санкт-Петербург для замены паспорта.

О проблемах с кредитной историей молодой человек забыл, но вспомнил о них, когда понял, что не может вернуться в Белоруссию, так как ему запрещен выезд из России, а его счета заблокированы.

Теперь, чтобы расплатиться с долгами, он активно продает свои вещи, включая дорогую одежду, видеокарту и монитор. Игровую учетную запись в Genshin Impact, в которую было вложено полмиллиона рублей, он продал всего за 10 тысяч рублей.

