В Петербурге благоустроили сквер у памятника Анатолию Собчаку

В АО «Метрострой Северной столицы» заявили о том, что на Васильевском острове был благоустроен сквер у памятника первому мэру города на Неве Анатолию Собчаку, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Здесь полностью восстановили благоустройство общей площадью более 5 тыс. кв. м», — рассказали в компании.

В результате проведенных работ было высажено около 445 кустов и различных деревьев. Теперь в сквере можно будет увидеть ели, липы, клен, сирень, спирею. Не обошли стороной и газон с дорожкой: теперь они обустроены, еще был добавлен бордюр.

Тем временем в подмосковном городском округе Луховицы завершились работы по обустройству 4 народных троп. Их сделали в тех местах, по которым жители обращались в администрацию округа и на интернет-портал «Добродел».