В Луховицах обустроили 4 народные тропы

сегодня в 13:32

В округе Луховицы завершились работы по обустройству 4 народных троп. Их сделали в тех местах, по которым жители обращались в администрацию округа и на интернет-портал «Добродел». Работы велись по программе «Пешком» губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Места для обустройства дорожек выбирались вблизи социальных объектов, многоквартирных домов и автобусных остановок с большим пешеходным потоком, исходя из просьб и потребностей луховичан. Теперь привычные пути для жителей станут безопасными и комфортными», — отметил заместитель главы округа Луховицы Андрей Королев.

Адреса народных троп:

село Григорьевское, от дома 13 по улице Центральной до автобусной остановки;

село Матыра, между школой и автобусной остановкой;

поселок Фруктовая, от дома 10г на улице Вокзальной до дома 21 на улице Молодежной;

поселок Фруктовая, между домами 24 и 25 на улице Молодежной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.