В Петербурге без предупреждения закрыли фитнес-клуб, не вернув клиентам деньги

В Санкт-Петербурге без предупреждения закрыли фитнес-клуб. Возмущенные клиенты требуют вернуть деньги и готовят коллективный судебный иск, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Посетители сети фитнес-клубов Newfit на Электросиле рассказали, что посещали зал около года. Однако в феврале клуб неожиданно закрылся. Клиентам сообщили, что они могут потребовать возврат средств. Около 60 человек, потративших от 6 до 40 тыс. рублей на абонементы, подали заявления на возврат денег.

Однако администраторы перестали отвечать на обращения. Кроме того, из приложения исчезла информация об абонементах. В настоящее время пострадавшие готовят коллективный иск против компании Newfit.

Ранее авиакомпания «Победа» не вернула деньги за билет ребенку, которому врачи запретили летать. На досудебную претензию перевозчик ответил лишь спустя 2 месяца.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.