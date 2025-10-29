В Павловском Посаде прошел фестиваль «ДоброФест»

28 октября в Доме культуры «Павлово-Покровский» состоялся муниципальный фестиваль волонтерских объединений «ДоброФест», приуроченный к 5-летию движения «Волонтеры Подмосковья». Мероприятие прошло накануне Дня добровольца Московской области, который ежегодно отмечается 29 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организатором фестиваля выступил молодежный центр «Авангард», который совместно с партнерами подготовил насыщенную программу. В холле Дома культуры работали семь тематических площадок.

Южный отдел обслуживания МУК «ЦБС» провел мастер-класс «Тепло в каждой чашке». Творческая мастерская МО РСООО «Лучики надежды» представила площадку «Символ добра». Добро.Центр_АНО «В теме добра» организовал интеллектуальную игру «Что ты знаешь о волонтерстве?».

Военно-патриотическое объединение «Плацдарм» из Электрогорска познакомило гостей с работой поискового отряда «Восток». «Движение первых» Павлово-Посадского городского округа организовало площадку «Теплые строки на фронт». Молодежный центр «Авангард» провел мастер-класс на командообразование «Вместе мы сила», а ВОО «Молодая гвардия Единой России» представила площадку «Территория действия».

По итогам фестиваля все участники и партнеры получили благодарственные письма. Лучших добровольцев округа наградили грамотами и благодарственными письмами. В церемонии награждения приняла участие депутат Московской областной Думы от партии «Единая Россия» Линара Самединова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.