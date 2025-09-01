В Павлово-Посадском городском округе торжественно отметили День знаний

Сегодня во всех образовательных учреждениях Павлово-Посадского городского округа прошли торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. Более тысячи первоклассников впервые переступили порог школы, а для выпускников начался последний и самый ответственный учебный год, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов поздравил учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний, отметив значительные достижения местной системы образования. По итогам прошлого учебного года все школы округа вошли в зеленую зону рейтинга Министерства образования Московской области. Особых успехов добились Гимназия, Электрогорский Лицей и школа № 18, которые вошли в топ-100 лучших школ региона. Павлово-Посадский городской округ занял четвертое место в Подмосковье по качеству образования.

В рамках подготовки к новому учебному году в образовательных учреждениях округа проведены ремонтные работы и обновлена материально-техническая база. Близится к завершению капитальный ремонт детского сада «Малютка» и отделения «Истоки» в Электрогорске. На 2026 год запланирован капитальный ремонт школы в Кузнецах.

Руководство округа выразило благодарность педагогическим коллективам за профессионализм и преданность делу воспитания подрастающего поколения, а также призвало родителей к активному участию в образовательном процессе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.