В Павлово-Посадском филиале Коммунальных систем Московской области стартовала практика
На базе подразделения «Теплосеть» филиала ГУП МО «КС МО» «Павлово-Посадские коммунальные системы» началась летняя стажировка студентов второго курса специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» ГБ ПОУ МО «Павлово-Посадский техникум», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
«У предприятия заключен договор об организации практической подготовки студентов различных специальностей, связанных с направлением деятельности предприятия. Приятно, что ребята, приходя к нам, с удовольствием учатся, интересуются и даже остаются работать. Несмотря на то, что у нас достаточно сложная работа, радостно осознавать, что молодое поколение стремится научиться необходимым навыкам и понимает ту ответственность, которая ложится на их плечи», — поделилась директор филиала Елена Кухтенкова
Не все задумываются, насколько сложно поддерживать технологические процессы, чтобы у жителей была холодная и горячая вода, а в доме всегда тепло и комфортно. Над этим трудится целая команда профессионалов, поддерживая функционирование систем.
«Практика — прекрасная возможность познакомиться с особенностями реального предприятия, применить на деле полученные в техникуме знания. Мы стараемся привлекать молодёжь, обучая их во время стажировки. Немаловажным фактором является и то, что коллеги передают свой опыт и знания ребятам, создавая тем самым преемственность поколений. Студенты погружаются в профессию и начинают понимать её основы, проблематику уже во время обучения, перенимая многолетний опыт эксплуатации объектов организации. От нас они выходят с четким представлением о своей специальности», — отметил генеральный директор ГУП МО «КС МО» Игорь Берняков
Также на практику пришли ребята в диспетчерскую службу, на сети водоснабжения и водоотведения. И их заинтересованность в глазах и позитив, открытость к знаниям и информации трудно не заметить.
После практики они посмотрят на все происходящие процессы в коммунальной сфере совсем по-другому.
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