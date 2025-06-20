В партийной школе «ЕР» завершилось обучение по итогам предварительного голосования

В течение трех дней для победителей предварительного голосования проводились интерактивные лекции и практические занятия с участием федеральных политиков и экспертов ВПШ. Всего модуль прошло 50 человек, в том числе прошли два победителя предварительного голосования — участника СВО из Московской области.

«Все было организовано на самом высоком уровне! Отличная, продуманная до мелочей программа, высококвалифицированные лекторы, которые делились не только своими знаниями, но и опытом. Очень рад и горжусь тем, что мне посчастливилось принять участие в модуле „Политический лидер“, ведь благодаря ему я приобрел новые компетенции, которые обязательно реализую в своей предвыборной кампании», — ветеран СВО из Фрязино, участник «ПолитСтарта» Игорь Какушкин.

В свою очередь, участник СВО из Дмитровского округа Виктор Веретенников отметил, что данное обучение дало мощный заряд уверенности и понимания, как эффективно выстраивать диалог с людьми и защищать их интересы.

«Здесь создается сильное сообщество единомышленников — тех, кто уже проявил себя и готов не на словах, а на деле работать на благо страны. Для меня, как для человека, прошедшего СВО, особенно важно, что партийная школа учит не только политике, но и ответственности перед людьми. Уверен, что полученные знания помогут мне достойно представить своих земляков», — рассказал Виктор Веретенников.

Следующим этапом подготовки кандидатов станут выездные школы в регионах, где ожидаются избирательные кампании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.