В парке Волоколамского округа открылась зона буккроссинга

В парке культуры и отдыха Волоколамска по адресу: ул. Парковая, д. 3, открылась зона буккроссинга. Там расположен один шкаф для обмена книгами, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Московской области 194 парка культуры и отдыха, все они предлагают различные варианты проведения досуга своим посетителям. Один из вариантов, набирающий все большую популярность, — буккроссинг. Буккроссинг дословно с английского переводится как книговорот. Суть его заключается в том, что незнакомые друг с другом люди обмениваются книгами в специально отведенных местах.

Ознакомиться с адресным перечнем всех зон буккроссинга можно на официальном сайте министерства благоустройства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.