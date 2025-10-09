В парке «Пегас» Егорьевска проходят тренировки по скандинавской ходьбе

В егорьевском парке культуры и отдыха «Пегас», который особенно любят дети и представители старшего поколения, каждую неделю устраивают спортивно-развлекательные мероприятия для посетителей. 7 октября, участники клуба «Активное долголетие», находящегося неподалеку, собрались на утреннюю зарядку в парке, которую продолжила еженедельная тренировка по скандинавской ходьбе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Присоединиться к занятиям сотрудники Центра «Пегас» и члены клуба приглашают всех любителей активного образа жизни. Жителям серебряного возраста напоминают, что скандинавская ходьба благотворно влияет на все группы мышц и суставы, способствуя укреплению здоровья всего организма.

Детей в парке ждут в субботу в 11:00 — для них пройдет мастер-класс «Мир глазами детей». Вместе с ведущим они погрузятся в творческую атмосферу, будут творить, выдумывать и фантазировать. А уже в 11:30 для них пройдет детская развлекательная программа «В кругу друзей», где с веселыми аниматорами ребята будут играть, петь и танцевать.

Адрес парка: г. Егорьевск, ул. Советская, 36.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.