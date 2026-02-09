В парке львов под Клином появился козленок редкой породы Камори

В парке львов «Земля Прайда» под Клином 7 февраля родился козленок редкой породы Камори. Мать отказалась кормить малыша, и заботу о нем взяли на себя сотрудники парка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке львов «Земля Прайда» под Клином 7 февраля пополнилась семья — появился козленок редкой породы Камори. По словам сотрудников, молодая коза отказалась кормить новорожденного, поэтому специалисты парка сцеживают молоко и кормят козленка из бутылочки. Директор парка Виктор Агафонов лично участвует в уходе за животным.

Сотрудники «Земли Прайда» имеют большой опыт выхаживания раненых и больных животных, включая львят, медвежат и тигрят, которые ранее оказались в сложных условиях. В парке животные получают лечение, заботу и оптимальные условия для восстановления.

8 февраля сотрудники спасли кабана породы венгерская мангалица, которого хотели отправить на убой. Кабан получил имя Король Артур и теперь будет жить вместе со слепой свинкой по кличке Принцесса София, которая станет ему другом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.