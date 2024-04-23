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В парках Подмосковья устранили 90% выявленных дефектов после зимнего сезона

В Московской обрасти завершается устранение дефектов после зимнего сезона. Выполнено уже 90% выявленных дефектов в парках региона. Подготовка парков к сезону началась с марта, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Проведена работа по выявлению дефектов, которые появились в парках за зимнее время. Это повреждения на дорожках, оборудованиях детских игровых площадок, скамейках и урнах.

С апреля в них активно проводятся работы по подготовке территорий к летнему сезону. До 26 апреля устранят все выявленные нарушения.

Из выявленных 12,3 тыс. дефектов уже устранено 11,5 тыс., что составило 93%, из них текущих 11 тыс. и ресурсных — 0,5 тыс.

В работе остаются 0,8 тыс. дефектов, из них текущих 0,3 тыс. и ресурсных — 0,5 тыс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.