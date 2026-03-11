В Орехово-Зуевском округе подтвердили готовность ЛПС к сезону

Проверка лесопожарных станций прошла 11 марта в Орехово-Зуевском округе. Специалисты оценили технику, оборудование и документацию филиала ГАУ МО «Мособллес» перед началом пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители комитета лесного хозяйства Московской области и аппарата управления ГАУ МО «Мособллес» проверили ЛПС-1 «Савинская», ЛПС-2 «Орехово-Зуево» и ЛПС-3 «Куровское». Комиссия оценила состояние лесопожарной техники и бензоинструмента, наличие и исправность противопожарного оборудования и инвентаря, а также ведение необходимой документации.

«Результаты проверки подтвердили готовность филиала к пожароопасному сезону», — рассказала инженер по охране и защите леса первой категории Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Наталья Шилкина.

В 2026 году на территории округа планируют обустроить 150,2 км противопожарных минерализованных полос и прочистить еще 295 км таких полос. Также предусмотрена эксплуатация более 20 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.