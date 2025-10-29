В Орехово-Зуеве вручили награды лучшим волонтерам округа

9 октября волонтеры Орехово-Зуевского округа собрались в Морозовской школе. В фойе для гостей устроили выставки и мастер-классы. Ребята из военно-патриотического центра «Русичи» показали инструменты для оказания первой медпомощи, познакомили с устройством дронов, оружием и экипировкой российской армии.

«Волонтеры Подмосковья» из Демиховского лицея предложили всем желающим написать письма бойцам СВО. Представители Орехово-Зуевского местного отделения Всероссийского корпуса спасателей познакомили с их оборудованием и инструментами.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий, депутат Московской областной думы Максим Коркин, председатель Совета депутатов округа Александр Бабаев вручили награды и благодарственные письма более 70 жителям округа. Это добровольцы, которые приходят на помощь ветеранам, пенсионерам и просто одиноким людям, участникам СВО. В свободное от основной работы время они плетут маскировочные сети, собирают и формируют гуманитарные грузы, поддерживают ветеранов и членов их семей.

В этом году пять ребят из Орехово-Зуевского округа были волонтерами на Интервидении. «Это было самое масштабное событие в моей жизни», — поделился впечатлениями один из них — студент Ликино-Дулевского колледжа Андрей Япрынцев.

Любови Поляковой 74 года. Она уже более трех лет состоит в волонтерской организации «Масксети Орехово-Зуево». «Мы называем себя боевыми подругами», — говорит женщина. Руководителю этого объединения Ларисе Пачкория вручили 28 октября награду Министерства информации и молодежной политики Правительства Московской области. Ее труд отметили грамотой и нагрудным знаком «За развитие добровольчества в Московской области».

Как рассказала координатор социальных проектов Орехово-Зуевского «ДоброЦентра» Екатерина Галушкина, развитие волонтерства связано с пандемией коронавируса и началом СВО. Эти события объединили людей, которые не могли оставаться равнодушными к происходящему.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект „Доброе дело“. Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.