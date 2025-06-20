В Орехово-Зуеве прошла акция «Безопасный двор»

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В Орехово-Зуеве сотрудники Госавтоинспекции вместе с волонтерами провели профилактическое мероприятие «Безопасный двор», направленное на повышение уровня дорожной безопасности среди детей и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С юными пешеходами и их родителями обсудили опасности, с которыми можно столкнуться на территории жилых комплексов. Особое внимание уделили «дорожным ловушкам» — ситуациям, возникающим при выходе из-за стоящих у подъездов машин. Автоинспекторы напомнили о необходимости быть внимательными и соблюдать правила при переходе дороги.

Волонтеры рассказали о безопасном использовании велосипедов и средств индивидуальной мобильности, а также напомнили, что на пешеходных переходах необходимо спешиваться.

В завершение акции всем участникам вручили тематические памятки с пожеланиями безопасных летних каникул.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.