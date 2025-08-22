В Орехово-Зуеве откроется выставка «Грани русского пейзажа»

Выставка «Грани русского пейзажа» откроется в Орехово-Зуеве. Она объединяет работы двух молодых художников: Ивана Пимкина и Юлии Филимоновой, основной темой живописи которых является русский, классический пейзаж. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка включает в себя этюды, сделанные художниками с натуры во время путешествий и пленэрных поездок по России. А также картины, написанные маслом в мастерской по эскизам и собранному материалу. Представлено около 50 картин и столько же этюдов, написанных маслом в духе русского реалистического пейзажа.

Иван Пимкин — художник из Павловского Посада. Профессионально начал заниматься живописью в 2022 году. В 2025 году закончил Школу классического пейзажа С. А. Брусилова.

Юлия Филимонова — художница из Москвы. В 2018 году окончила МГХПА им. С. Г. Строганова, а в 2024 году — обучение в школе классического пейзажа С. А. Брусилова.

Выставка откроется 29 августа и будет работать до 24 сентября по адресу: г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 3.

31 августа с 12:00 до 14:00 все желающие смогут посетить выставку бесплатно и пообщаться с авторами работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.