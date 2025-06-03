В ОП хотят вернуть смертную казнь для одной категории жителей
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В России нужно отменить мораторий на смертную казнь для мигрантов, осужденных за изнасилования, заявил первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты (ОП) России Павел Пожигайло в беседе с URA.RU. По данным Следкома, в 2024 году иностранцы стали на 20% чаще совершать сексуальные преступления и на 38% — преступления против несовершеннолетних.
«Для мигрантов-насильников отменить мораторий на смертную казнь. И точка», — заявил Пожигайло.
Ранее в Совете Федерации заявляли, что сейчас вернуть смертную казнь в России невозможно. По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, эта мера запрещена Конституцией, позиция Конституционного суда по этому вопросу также не менялась.
Вместе с тем недавно зампред Госдумы Петр Толстой заявлял, что в будущем в Конституцию РФ могут внести новые поправки, которые станут «гораздо более существенными», чем введенные в 2020 году.