Толстой допустил «более существенные» поправки в Конституцию

В законодательстве России «не прижилась» большая часть мировых западных практик, заявил зампред Госдумы Петр Толстой на Петербургском международном юридическом форуме. Он не исключил, что в Конституцию могут внести новые поправки, которые станут «гораздо более существенными», чем прошлые, сообщает РБК .

Толстой сравнил практики, «не прижившиеся» в российском законодательстве, с попытками «привить на живое дерево пластмассовую ветку». По его словам, во времена первого президента Бориса Ельцина «очень много таких веток было понатыкано в дерево русской жизни», причем большая часть из них сейчас является «довольно жалким зрелищем».

Законодатель убежден, что в последние годы в России произошли большие изменения, в том числе под влиянием СВО, и «вместе с запросами людей должно развиваться и законодательство».

«Пять лет реформе, изменениям Конституции. Я уверен, что эти изменения не последние, учитывая те обстоятельства, в которых наша действующая Конституция была написана», — сказал парламентарий во время сессии «Культура законотворческой деятельности».

Толстой допустил, что новые поправки в Конституцию РФ могут быть более масштабными по сравнению с теми, которые обсуждались в 2020 году.