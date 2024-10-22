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В офисе генсека ООН Гутерриша подтвердили, что он посетит саммит БРИКС в Казани

В офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша подтвердили, что он примет участие в саммите БРИКС в Казани, который проходит 22–24 октября, сообщает ТАСС .

Заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак официально заявил, что Гутерриш вновь примет участие в саммите БРИКС, который на этот раз проходит в Казани.

Ранее о том, что генсек ООН планирует посетить саммит, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, о своих намерениях Гутерриш заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову на полях Генассамблеи ООН.

На Украине сочли решение генсека ООН посетить мероприятие неправильным. Киев считает, что это «не способствует делу мира».