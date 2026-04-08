В Одинцовском округе провели космические уроки для школы «Надежда»

Тематические мастер-классы ко Дню космонавтики прошли 7 апреля в коррекционной школе «Надежда» в Одинцовском округе. Ученики 1–2 классов познакомились с историей освоения космоса и создали собственные космические пейзажи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии Дня космонавтики для учащихся 1 и 2 классов организовали тематические уроки, посвященные освоению космического пространства. Ребятам рассказали о мире космоса, планетах и звездах, а затем предложили применить полученные впечатления в творческой работе. Школьники создавали космические пейзажи, изображая звездное небо и далекие планеты с помощью различных цветов и художественных приемов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.