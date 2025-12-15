В Одинцовском округе для студентов техникума провели занятия о законе и справедливости

В понедельник, 15 декабря, на базе Одинцовского техникума состоялись внеурочные занятия «Разговоры о важном», посвященные теме закона и справедливости. Мероприятие было приурочено ко Дню Конституции Российской Федерации.

В ходе классного часа студенты обсудили значение закона в жизни общества, вопросы правовой культуры и личной ответственности. Особое внимание уделили понятию справедливости. Обучающимся напомнили, что соблюдение закона — не только обязанность, но и моральный долг каждого гражданина, а стремление к справедливости необходимо для гармоничного развития общества.

Ранее, 12 декабря, в День Конституции, в техникуме прошел цикл мероприятий по повышению правовой грамотности и гражданской активности молодежи. В программу вошли информационные часы и интеллектуальная викторина, где студенты обсуждали ключевые положения основного закона страны.

