В Нижнем Тагиле спасатели достали из-под завалов рухнувшей пятиэтажки школьницу
Фото - © Telegram-канал SHOT
Спасатели продолжают разбирать завалы рухнувшего дома в Нижнем Тагиле, из-под обломков достали еще одну школьницу, которую передали медикам, сообщает Telegram-канал SHOT.
Известно, что под обломками дома все еще находится подруга школьницы, которую уже спасли. Предварительно установлено, что 14-летняя девочка жива и отзывается на голоса спасателей, но другая информация пока не сообщается.
Ранее стало известно, что как минимум один человек погиб. Тело женщины достали из-под завалов во время поисково-спасательной операции.
В МЧС РФ сообщили, что число пострадавших уже достигло 12 человек. Среди пострадавших есть дети, а под обломками пятиэтажки все еще могут находиться люди.