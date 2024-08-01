В Нижнем Тагиле спасатели достали из-под завалов рухнувшей пятиэтажки школьницу

Известно, что под обломками дома все еще находится подруга школьницы, которую уже спасли. Предварительно установлено, что 14-летняя девочка жива и отзывается на голоса спасателей, но другая информация пока не сообщается.

Ранее стало известно, что как минимум один человек погиб. Тело женщины достали из-под завалов во время поисково-спасательной операции.

В МЧС РФ сообщили, что число пострадавших уже достигло 12 человек. Среди пострадавших есть дети, а под обломками пятиэтажки все еще могут находиться люди.