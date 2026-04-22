В Нижнем Новгороде выпало до 27 см снега за два дня

По данным синоптиков центра ФОБОС, за время снегопадов в городе выпало до 30 мм осадков. Заместитель главы администрации Антон Максимов отметил, что фактические показатели превысили прогноз.

«По данным Гидрометцентра, за прошедшие сутки выпало около тридцати миллиметров осадков, и высота снежного покрова составила от 21 до 27 сантиметров, что значительно превысило первоначальный прогноз. По поручению главы города Юрия Владимировича Шалабаева все прошлые сутки, сегодняшний день и, соответственно, ночную смену, все дорожные службы были приведены в повышенную готовность. В ночную смену было задействовано до 40 единиц техники по обработке проезжей части противогололедными материалами. На это израсходовано около пятисот тонн технической соли. Дополнительно были привлечены плужно-щеточные МТЗ, погрузчики», — отмечается в сообщении.

Кроме обработки дорог, коммунальные службы откачивают талую воду. Задействованы 29 вакуумных насосных машин и 28 мотопомп.

Заместитель директора МБУ «Центр» Александр Куценко сообщил, что техника работает круглосуточно.

«Половину техники, которая у нас была на консервации, сняли для обработки дорог, потому что снег уже идет вторые сутки. Дороги обрабатываем противогололедным материалом с последующим подметанием. В первую очередь обслуживаем спуски-подъемы, центральные улицы, чтобы общественный транспорт ходил без проблем. Организован вывоз снега. Также идет очистка остановочных павильонов, пешеходных дорожек, тротуаров, лестниц», — отметил заместитель директора МБУ «Центр» Александр Куценко.

По словам Антона Максимова, после прекращения снегопада основной акцент сделают на откачке воды и мониторинге участков, подверженных оползням.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.