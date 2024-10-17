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В небе над Ноябрьском в ЯНАО появились 200 беспилотников

Сразу 200 беспилотников поднялись в небо над Ноябрьском в ЯНАО в ходе парада дронов, сообщает « Ямал-Медиа ».

Представление длилось около 10 минут. Беспилотники выстраивались высоко в небе в различные слова и фигуры.

Парад подготовили ямальские школьники. Они две недели занимались под руководством наставников. Школьники помогали в создании анимации и визуала.

Дроны оснащены светодиодами, благодаря которым они и могут показывать фигуры. Время полета у них ограничено, так как батарейка не позволяет долго использовать БПЛА.

Парад беспилотников стал заключительной частью фестиваля «Дотянуться до неба», который в Ноябрьске проводился с 16 по 17 октября. Гости мероприятия могли освоить азы управления дронами, поучаствовать в мастер-классах и квестах.

Ранее президент РФ Владимир Путин побывал на открытии колледжа для операторов БПЛА в Москве. Он находится в индустриальном парке «Руднево».