Путин приехал на открытие колледжа для операторов БПЛА в Москве
Фото - © Кристина Кормилицына/РИА Новости
Российский президент Владимир Путин лично посетил церемонию открытия инновационного колледжа в Москве, где будут готовить операторов беспилотников. Он находится в индустриальном парке «Руднево», сообщает kp.ru.
Вместе с главой государства на открытии учебного заведения присутствуют министр просвещения России Сергей Кравцов и мэр Москвы Сергей Собянин. Известно, что в образовательном центре также будут готовить специалистов в сферах машиностроения, авиапромышленности, автоматизации производства и электроники.
Центр сможет подготавливать примерно 3000 выпускников в год. Будущих дроноводов обучат как управлять беспилотниками, так и производить их.
Кравцов также пригласил Путина принять участие в открытии нового технопарка в Нижнем Новгороде. В ответ президент поблагодарил главу Минпросвещения за приглашение.