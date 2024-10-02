Путин приехал на открытие колледжа для операторов БПЛА в Москве

Путин и Кравцов приехали в «Руднево» на открытие колледжа для операторов БПЛА

Российский президент Владимир Путин лично посетил церемонию открытия инновационного колледжа в Москве, где будут готовить операторов беспилотников. Он находится в индустриальном парке «Руднево», сообщает kp.ru .

Вместе с главой государства на открытии учебного заведения присутствуют министр просвещения России Сергей Кравцов и мэр Москвы Сергей Собянин. Известно, что в образовательном центре также будут готовить специалистов в сферах машиностроения, авиапромышленности, автоматизации производства и электроники.

Центр сможет подготавливать примерно 3000 выпускников в год. Будущих дроноводов обучат как управлять беспилотниками, так и производить их.

Кравцов также пригласил Путина принять участие в открытии нового технопарка в Нижнем Новгороде. В ответ президент поблагодарил главу Минпросвещения за приглашение.