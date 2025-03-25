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В небе над Европой заметили таинственные спирали

В небе над Европой, в том числе над Великобританией, замечены таинственные спирали. Это может быть замерзшее топливо из ракеты компании SpaceX, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sun.

«Сегодня вечером в небе над Британией были замечены загадочные спирали, которые, по всей видимости, представляют собой замерзшее топливо из ракеты SpaceX», — говорится в сообщении.

Кроме того, таинственные спирали были замечены над Россией и Украиной.

Ранее на пляжах Австралии вслед за черными фекальными шарами стали появляться таинственные белые. Из-за этого некоторые места для купания стали закрывать.