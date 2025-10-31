В Наро-Фоминске прошел конкурс инноваций «Таланты XXI века»

В министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что в Московской области на базе оздоровительного комплекса «Литвиново» состоялся конкурс «Таланты XXI века». На протяжении четырех дней учащиеся из России и Беларуси продемонстрировали свои знания и навыки в области науки и технологий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В конкурсе приняли участие 229 школьников из учреждений общего, профессионально-технического и дополнительного образования обеих стран в возрасте от 14 до 18 лет.

Как отметил оператор конкурса центр всестороннего развития детей «Прогресс», конкурс научно-технического творчества «Таланты XXI века» объединяет одаренных молодых людей из Беларуси и России. Здесь поддерживаются инновационные идеи, демонстрируются достижения, а также формируются команды будущих лидеров в области науки и технологий. Мероприятие открывает участникам новые горизонты знаний и профессионального роста, а также способствует укреплению сотрудничества между образовательными учреждениями двух стран, создавая прочный фундамент для развития кадрового потенциала и внедрения передовых решений.

Конкурс организован при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования Республики Беларусь.

Основные цели конкурса:

Повышение интереса к инженерным и исследовательским специальностям;

Формирование у молодежи патриотизма и гражданственности через успехи в инновационном и научно-техническом творчестве;

Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области науки и техники.

Участники представили свои проекты в семи научных секциях: «Техническое конструирование», «Электроника и связь», «Робототехника», «Технологии программирования», «Аэрокосмические технологии», «Биотехнологии» и «Химические технологии».

В этом году для конкурсантов была подготовлена насыщенная программа, включая командную интеллектуальную викторину «Технологии XXI века», посещение Военно-патриотического парка Вооруженных Сил РФ «Патриот», вечер Союзного государства под девизом «Две страны – одна судьба», мастер-классы и День науки, в рамках которого прошла защита проектов.

