В Наро-Фоминске прошел фестиваль для детей с ОВЗ «Открытое сердце»

В Наро-Фоминске прошел фестиваль для детей с ОВЗ «Открытое сердце». В мероприятии приняли участие ученики Вышегородской школы-интерната и Наро-Фоминской школы для обучающихся с ОВЗ, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Всех участников в этот день объединяло одно — безграничная любовь к искусству, музыке, поэзии танцам. Фестиваль в городе проводится ежегодно, уже много лет. Такое мероприятие помогает сплотиться, ведь очень важно внимательное и доброе отношение друг к другу. Активные зрители, большую часть которой составляли дети и подростки, восторженно встречали каждое выступление своих ровесников бурными аплодисментами и улыбками. В зале царила атмосфера радости и дружбы.

Все участники фестиваля «Открытое сердце» были награждены дипломами, а педагогам были вручены благодарственные письма.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.