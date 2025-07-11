В Мытищах завершили работу дневные детские лагеря

В Мытищах в первый месяц лета 19 оздоровительных летних учреждений с дневным пребыванием приняли 2 060 детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа пришкольных лагерей, которая длилась 21 день, была насыщена разнообразными событиями. Дети посещали парки, музеи, библиотеки и художественные галереи. Для них организовывались встречи с артистами развлекательных программ. Помимо этого, в течение смены проходили познавательные и игровые мероприятия. Для расширения кругозора ребятам демонстрировались отечественные и учебные документальные фильмы, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Каждый день, наполненный разнообразными активностями, включал полноценное трехразовое питание и послеобеденный отдых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.