сегодня в 12:18

В Мытищах стартовал последний день выборов депутатов Совета

Сегодня в Мытищах исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Гончарук принял участие в голосовании, придя на избирательный участок, передает пресс-служба партии.

Юрий Гончарук принял участие в процессе голосования, тем самым продемонстрировав свою активную гражданскую позицию и готовность принимать ответственность за будущее своего города.

«Голосование — это важный момент для каждого гражданина, ведь именно мы, избирая кандидатов, определяем будущее нашего города. Необходимо помнить, что каждый голос имеет значение», — сказал Юрий Гончарук.

Выборы депутатов — это не просто процесс, а возможность для каждого из нас внести свой вклад в развитие нашего округа на ближайшие 5 лет.

Найти адрес своего участка можно:

— на сайте администрации г. о. Мытищи

- в разделе «Выборы» личного кабинета на портале Госуслуг

- на сайте ЦИК России.

Все избирательные участки ждут сегодня мытищинцев до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.