В Мытищах провели семинар для педагогов детсадов

Региональный семинар «Разговоры о важном» для педагогов дошкольного образования прошел 17 марта в детском саду «Золотой ключик» в Мытищах. Участники обсудили формирование патриотической культуры у детей через традиционные ценности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семинар провела педагог-психолог, член Международного союза сказкотерапевтов Светлана Макушкина. Она рассказала об актуальности духовно-нравственных ценностей, их интеграции в образовательный процесс в соответствии с ФОП и способах приобщения дошкольников к культурному коду. Отдельное внимание уделили роли воспитателя и выстраиванию диалога с детьми.

«Детский ум живет образами — яркими, сказочными, притягательными. Игра — их главный путь познания мира. Значит, все новое должно раскрываться перед ними через игру и волшебные картины», — отметила Светлана Макушкина.

Она подчеркнула, что воспитателю важно говорить с детьми понятным и близким им языком, избегая сухих формулировок. По ее словам, только в этом случае ребенок сможет по-настоящему понять и принять новые знания.

В завершение встречи педагоги детского сада представили собственные практики. Методист Лариса Розанова сообщила, что «Разговоры о важном» в учреждении проходят регулярно на основе программы Людмилы Шевченко «Добрый мир. Православная культура для малышей».

«Основой занятий служит программа Людмилы Шевченко „Добрый мир. Православная культура для малышей“. Эти занятия, интегрированные в социально-коммуникативное направление, проходят дважды в день», — пояснила Розанова.

Утром дети обсуждают планы на день, а вечером подводят итоги и делятся впечатлениями. Основными темами бесед остаются семья, доброта, отзывчивость и дружелюбие.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.