В Мытищах прошло родительское собрание, посвященное вопросам дорожной безопасности

В Мытищах мероприятие, состоявшееся 23 сентября в гимназии № 16, было организовано для анализа причин ДТП с участием подростков и разработки мер по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На встрече родителям представили печальную статистику ДТП с участием несовершеннолетних. Заместитель начальника Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское», подполковник полиции Алексей Столяренков подробно рассказал о правилах безопасного поведения детей на дорогах. Он подчеркнул, что авторитет родителей играет важную роль в формировании у детей навыков безопасного поведения.

За восемь месяцев этого года на дорогах Подмосковья зафиксировано 300 ДТП с участием детей, в которых погибли 23 несовершеннолетних и 323 получили травмы. В Мытищах произошло 15 таких происшествий. Алексей Столяренков отметил, что увеличилось количество ДТП с участием подростков на велосипедах, электросамокатах, скутерах и питбайках.

«Дорога — это не место для игр», — напомнил он, призвав родителей донести эту мысль до каждого школьника.

Дополнительные рекомендации родителям и ответы на вопросы предоставили представители инспекции по делам несовершеннолетних 3 отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» Анастасия Дробышева и педагог-психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Мытищинский» Ирина Мухина.

Собрание показало, что для обеспечения безопасности детей на дорогах необходимы совместные усилия родителей, педагогов и сотрудников Госавтоинспекции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.