В МВД разъяснили порядок действий, если на карту пришли деньги от неизвестного

МВД: если на карту поступили деньги от неизвестного, нужно связаться с банком

Поступление на банковскую карту средств от неизвестного может быть следствием банальной ошибки. Однако в некоторых случаях это свидетельствует о начале мошеннической атаки, сообщает пресс-служба УБК МВД России.

При поступлении на счет средств от неизвестного в ведомстве рекомендовали проверить баланс банковской карты и убедиться, что деньги действительно зачислены, так как сообщение может оказаться подделкой. Затем необходимо оперативно связаться с банком и заявить о случившемся. Банк проведет проверку неожиданного поступления средств.

«До выяснения обстоятельств не используйте поступившие средства. Расходование этих денег может быть расценено как необоснованное обогащение», — говорится в сообщении.

Кроме того, если отправитель обратится к человеку с просьбой о возврате средств на другие реквизиты, не стоит соглашаться — это может быть мошенничеством. Все операции по возврату должны осуществляться через банк.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники придумали новый способ, как заманить россиян в свои ловушки и присвоить себе их деньги.