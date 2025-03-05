Мошенники предлагают россиянам по фото кодировку от зависимостей

Телефонные мошенники придумали новый способ, как заманить жителей страны в свои ловушки и присвоить себе их деньги. Теперь они звонят людям и предлагают удаленно по фотографиям закодировать родственников от той или иной зависимости. Например, алкогольной, пишет SHOT .

Жители Москвы рассказали, что неоднократно сталкивались с попытками мошенников обмануть их в телефонном разговоре ради кражи денег. Так, злоумышленники представляются сотрудниками различных ведомств, запугивают причастностью к терроризму и даже предлагают пересчитать пенсию от имени Пенсионного фонда России (ПФР).

Однако на их вооружении появился и новый сценарий для обмана пенсионеров, чьи дети страдают от разного рода зависимостей, в том числе от алкогольной. Доверчивым старикам предлагают за огромные деньги по фотографии «закодировать» родственника от недуга, но как только получают средства — исчезают.

Правоохранительные органы РФ неоднократно предупреждали граждан и продолжают информировать о том, что если незнакомец по телефону предлагает совершить какие-либо манипуляции с накопленными средствами, этот разговор лучше незамедлительно прекратить. Официальные структуры, в том числе МВД, ПФР, сотрудники банков и мобильных операторов никогда не просят доступа к персональным данным и не советуют перевести средства на якобы безопасный счет.