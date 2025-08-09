В МВД рассказали об уловках мошенников в онлайн-играх

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ рассказали, что в онлайн-играх мошенники используют различные схемы для доступа к личным данным или деньгам игроков, в том числе обещают подарки или особые предметы, а также проводят розыгрыши в игровой валюте, сообщает ТАСС .

Мошенники нередко ищут потенциальных жертв среди детей в игровых сообществах. Особенно часто они обращают внимание на популярную игру Roblox. Сначала они начинают безобидное общение с детьми, а чтобы завоевать доверие злоумышленники могут использовать фейковые аккаунты известных стримеров и блогеров.

В процессе общения мошенники предлагают детям различные вознаграждения, такие как подарки или специальные игровые предметы. Они также могут организовывать мнимые розыгрыши, чтобы привлечь внимание юных геймеров. Однако их истинные намерения — обманным путем получить деньги или персональные данные.

Еще один способ, который используют мошенники, — это убедить детей взять в руки телефон родителей и осуществить денежный перевод. Помимо этого, злоумышленники могут попросить детей отправить фотографию банковской карты родителей или ввести коды подтверждения.

В УБК МВД РФ добавили, что подобные уловки и призывы к действиям должны вызвать у ребенка подозрения. В таких случаях рекомендуется прекратить общение с неизвестными и сообщить о случившемся взрослым.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ мошенничества в Telegram с помощью ботов. Неизвестные рассылают в мессенджере ссылки на ботов с просьбой нажать кнопку Start.