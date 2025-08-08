Мошенники придумали новый способ мошенничества в Telegram с помощью ботов

В последнее время пользователи Telegram часто становятся жертвами хитроумных мошеннических схем. Злоумышленники рассылают ссылки на ботов с просьбой нажать кнопку «Start». Если вы поддаетесь на провокацию и выполняете это действие, бот моментально переименовывается в Telegram Wallet или Support Bot, а все права на аккаунт передаются мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Как только права переданы, у пользователей начинаются серьезные проблемы: на их аккаунты начинают поступать массовые жалобы, и Telegram автоматически блокирует их в качестве нарушителей. К сожалению, восстановить доступ к заблокированному аккаунту в таких случаях невозможно.

Кроме того, стало известно о росте случаев хищения мобильных номеров по всей стране, что также требует серьезного внимания. Преступники активно применяют технологию SIM Swapping, которая позволяет им переносить идентификационные данные вашей SIM-карты на новые носители. В результате жертва теряет доступ к своему номеру, а все входящие вызовы и сообщения, включая важные коды подтверждения, начинают поступать именно злоумышленникам.

Что делать, чтобы избежать мошенничества?

Не нажимайте на подозрительные ссылки. Если вы получили сообщение от незнакомца с просьбой взаимодействовать с ботом, лучше всего проигнорировать его.

Проверяйте настройки безопасности вашего аккаунта. Убедитесь, что включена двухфакторная аутентификация для дополнительной защиты.

Будьте внимательны к запросам о личной информации. Старайтесь не делиться своими данными и кодами подтверждения с кем-либо, даже если это выглядит надежно.

Сообщайте о мошенничестве. Если вы стали жертвой мошеннической схемы, немедленно сообщите об этом в службу поддержки Telegram.

Берегите свои данные и будьте внимательны к потенциальным угрозам. Не позволяйте мошенникам взять над вами верх.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.