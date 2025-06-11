В МВД предложили депортировать из России бесполезных мигрантов

Всех мигрантов, которые утратили статус трудоустроенных или обучающихся в России, а также тех, кто по каким-то причинам не прошел процедуру дактилоскопии, предложили депортировать из страны. Такое мнение высказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщает «Царьград» .

«На улице и в жилом секторе не должно быть нелегально пребывающих мигрантов. Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку и не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну», — заявил глава МВД Колокольцев.

Министр внутренних дел обратил внимание на то, что в пунктах оформления документов также не должно быть скопления иностранных граждан. Если это происходит, то внутри российского населения поднимаются недовольства.

По мнению Колокольцева, работу миграционных служб нужно организовать таким образом, чтобы прием и оформление бумаг производились своевременно и за пределами здания не формировались огромные очереди.

Ранее сообщалось, что в России экзамен для мигрантов будут проводить только с применением компьютерных технологий. Речь идет об экзамене по русскому языку в дистанционном формате.