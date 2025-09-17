В Мурманске 20 сентября пройдет городской молодежный форум

Лебедев в Telegram-канале напомнил о дате проведения форума для молодежи. Участников ожидает масса интересных мероприятий.

Форум объединит молодых жителей города, которые смогут принять участие в мастер-классах, тренингах и лекциях. В программе предусмотрены релакс-комната «Островок спокойствия», где участники научатся справляться со стрессом, и экскурсия «Книжные лабиринты научки», посвященная истории и хранению книг в библиотеке.

Также для гостей подготовлены фотозоны, игровые марафоны и тренинг «Смехотерапия», направленный на улучшение настроения. В нейро-мастерской молодежь узнает о влиянии нейросетей на повседневную жизнь, а лекция «Мифы о саморазвитии» поможет разобраться в распространенных заблуждениях, связанных с личностным ростом.