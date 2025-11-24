сегодня в 05:45

В Можайске на площади у фонтана обновили восемь плафонов

В Можайском округе продолжаются работы по модернизации городского освещения. На этот раз преобразилось пространство у популярного места отдыха — фонтана по адресу улица Мира, дом 1/1 и ½. Специалисты приступили к плановому обновлению освещения на этом участке, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Произведена замена старых плафонов на современные, стильные и долговечные модели. Теперь вместо устаревших ламп установлены новые — с повышенной светоотдачей.

Благодаря этому территория у фонтана будет освещена ярким и комфортным для глаз светом.

Освещение общественных пространств — это важная часть такой работы. Администрация муниципалитета подчеркивает, что работы по благоустройству малых общественных территорий Можайского округа продолжаются — практически завершено обновление сквера «Аллея Героев» с устройством линии современного освещения, а в 2026 году планируется обновить сквер на улице Переяслав-Хмельницкого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.



«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.