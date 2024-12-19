В Мособлдуме подвели итоги работы фракции «Единая Россия» за 2024 год

Заключительное заседание фракции «Единой России» в Мособлдуме за текущий год прошло 19 декабря под председательством руководителя фракции, секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Игоря Брынцалова. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В 2024 году депутатами фракции было проведено свыше 13 тысяч мероприятий. Главным приоритетом в работе депутатского корпуса, по-прежнему, остается всесторонняя помощь участникам СВО и их семьям.

«Это не просто обязанность, а моральный долг каждого депутата. Поддержка тех, кто рискует своей жизнью ради безопасности страны, должна быть комплексной.Так, в течение 2024 года было проведено порядка 4 тысяч мероприятий, организованы встречи с семьями военных. В ходе таких встреч поступило порядка полутора тысяч вопросов, касающихся бытовой, финансовой, юридической, гуманитарной помощи. Большая часть из них уже решена положительно», — сказал Брынцалов.

Он также отметил, что в зависимости от развития ситуации, меняются и вызовы. В настоящий момент все чаще возникают вопросы реабилитации военнослужащих.

«Важно не только обеспечить материальную помощь, но и создать условия для социальной адаптации, медицинской реабилитации и психологической помощи защитников страны. Мы должны помнить о тех, кто вернулся с полей сражений, о семьях, которые переживают трудные времена. Их заботы и нужды должны находиться в центре нашего внимания», — прокомментировал Брынцалов.

Секретарь областного отделения добавил, что в этом году не останавливалась работа по сбору гуманитарной помощи фронту и приграничным регионам.

«За год депутаты фракции в Мособлдуме собрали и отправили 132 тонны гуманитарной помощи разной направленности. Многие из них не только активно участвовали в сборе грузов, но и лично сопровождали их в зону СВО, новые регионы и Курскую область», — сказал Брынцалов.

Уделяет внимание депутатский корпус решению проблем, вопросов и других категорий жителей. По словам Брынцалова, в 2024 году депутаты фракции провели более тысячи личных приемов граждан, принято в работу порядка 7 тысяч обращений.

«Количество встреч позволяет депутатам фракции быть ближе к людям, слушать их проблемы и предлагать решения. Это помогает более точно учитывать нужды жителей Подмосковья при разработке новых инициатив», — прокомментировал парламентарий.

Кроме этого, не менее важным остается и контроль реализации госпрограмм.

«Всего за год проведено порядка 2 тысяч мероприятий. Диалог с жителями и контроль за исполнением работ по ремонту и строительству социально-значимых объектов — наша прямая обязанность. Мы стремимся к тому, чтобы каждый проект принес значительную пользу жителям нашего региона», — рассказал Игорь Брынцалов.

Также в ходе заседания фракции были отмечены главные политические события в уходящем году. Игорь Брынцалов рассказал, что важнейшим политическим событием стали выборы Президента России, а также основные выборы Советов депутатов, которые состоялись в 25 городских округах Подмосковья.

«Также, проводили встречи с первичными отделениями партии. В наступающем году продолжим работу по взаимодействию с первичками», — сказал Игорь Брынцалов.

Кроме того, он сообщил, что в этом году Московская область стала одним из пилотных регионов России, в которых реализовывалась президентская программа «Время героев».

«В 2025 году Правительство Московской области и региональный филиал фонда „Защитники Отечества“ создадут Ассоциацию ветеранов СВО.Возглавит Ассоциацию — участник специальной военной операции, кавалер трех орденов Мужества, член Генсовета „Единой России“ Кирилл Лосунчуков, который являлся слушателем программы „Время героев“. Его наставником был лично Губернатор Андрей Воробьев», — сказал председатель Мособлдумы.

Особое внимание Брынцалов уделил итогам всероссийского Съезда партии «Единая Россия», в ходе которого был принят ряд важных решений. Среди них — создание региональной программы, аналогичной «Время героев». Она заработает в Подмосковье уже в 2025 году. Продолжится совершенствование уникальной системы социальной защиты ветеранов — участников боевых действий.

«В предстоящем году нам предстоит полностью завершить выполнение Народной программы. Также 2025 год объявлен Годом муниципального депутата. В Московской области у нас порядка тысячи депутатов ОМСУ и для нас работа на местах имеет первостепенное значение. Муниципальный уровень — это передний край политической работы, особенно — на этапе подготовки к избирательной кампании 2026, подготовку к которой партия ведет уже сейчас», — добавил он.

Резюмируя свое выступление, Игорь Брынцалов подчеркнул, что фракция «Единая Россия» успешно справилась с поставленными задачами в 2024 году.

«В целом, оцениваю работу депутатов фракции положительно. Благодарю тех коллег, кто задавал темп на протяжении всего года, работал системно и качественно», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.