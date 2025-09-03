В Москве закрыли нелегальный хостел: задержаны более 300 мигрантов

Совместные действия военного следственного управления СК, МВД, ФСБ и Росгвардии позволили обнаружить в многоэтажном здании на улице Наро-Фоминской хостел, где незаконно проживали около 300 иностранных граждан. Особое внимание уделялось проверке соблюдения миграционного законодательства и воинского учёта.

В результате оперативных мероприятий выявлены 60 человек, нарушивших миграционный режим, а также 19 натурализованных граждан, не вставших на воинский учет. Все они были доставлены в военный комиссариат для оформления.

Проверки включали тестирование на знание русского языка и тщательный анализ документов.