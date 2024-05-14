В Москве задержали двух врачей клиники пластической хирургии Хайдарова

Столичные следователи продолжают разбираться в обстоятельствах смерти пациента клиники пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик», по данному делу задержали двух хирургов, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве .

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, следователи задержали 45-летнего заведующего вышеуказанной клиники и 28-летнего врача-хирурга, которых подозревают в оказании небезопасных для здоровья услуг, повлекших смерть пациента.

Клиника Тимура Хайдарова попала в поле зрения стражей порядка после смерти одного из пациентов, которого там прооперировали 16 февраля 2024 года. После хирургического вмешательства мужчине стало плохо, его повторно увезли в операционную, но после очередных манипуляций его состояние только ухудшилось.

Мужчину госпитализировали в другую больницу, где врачи делали все возможное, чтобы его спасти, но оказались бессильны. Пациент сначала впал в кому, а через какое-то время умер. Следователи уже провели обыски в квартирах задержанных фигурантов дела, расследование продолжается.

Ранее Арбитражный суд Москвы по требованию Росздравнадзора приостановил работу по оказанию некоторых услуг в клинике пластической хирургии Хайдарова сроком на 90 суток. В здании опечатали операционные комнаты.