В Москве за взятку арестовали замгубернатора Тюменской области

Басманный суд Москвы до 6 августа арестовал заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает «Царьград» .

Вахрин обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Также за дачу взятки в особо крупном размере суд на 1 месяц и 29 суток арестовал директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка.

Гоцык обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)

На должность замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин был назначен в 2012 году и отвечал за ЖКХ, департаменты тарифной и ценовой политики, информатизации и др. Используя свое должностное положение, он получил крупную взятку от одного из региональных девелоперов.

Ранее замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали во время получения взятки. После этого он покинул занимаемое кресло «по собственному желанию».