В Москве вынесли приговор бармену, устроившему диверсии по заданию Киева

Суд Москвы приговорил бармена Малину к 25 годам тюрьмы за диверсии и госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил 36-летнего московского бармена Владимира Малину к 25 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а последующие годы — в колонии строго режима, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Малину признали виновным по статьям за госизмену, участие в террористической организации, диверсии, покушение на диверсию и приготовление к ней, участие в террористической организации, приготовление к теракту, обучение терроризму и диверсии. Также с него взыскали 9 тысяч рублей в пользу РЖД.

В прошлом году Малина вступил в легион «Свобода России»*. Через мессенджер он общался с куратором, обучался террористической деятельности. А затем стал выполнять задания.

25 апреля 2023 года бармен поджег релейный шкаф управления ж/д переездом. Позже он предпринял еще несколько попыток поджога. Его действия были пресечены в июне прошлого года.

Ранее жительницу Забайкалья приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Осужденная выполняла шпионаж в интересах украинских спецслужб.

*организация признана террористической и запрещена в РФ.